Авербух: «Петросян перегрузили, все ждали золотую медаль. Она должна возвращаться с высоко поднятой головой»

«Конечно, Аделии нужно было идти на четверной прыжок. Именно он открывал ей дорогу на пьедестал. Рисковали, но не получилось. Это спорт. Нам всем нужно поддержать Аделию.



Петросян стыдно за выступление? Это эмоции. Да, ее перегрузили, все ждали золотую медаль. Это логично, потому что Петросян — прекрасная фигуристка. Наша задача — поддержать Аделию. Она большая молодец, никого не подвела, каталась хорошо. Петросян должна возвращаться с высоко поднятой головой. Уверен, она справится с этой ситуацией.



Аделии 17 лет, и мы видим, что сейчас взрослые фигуристки снова возвращаются на ведущие позиции. Теперь у нее есть опыт, приобретенный на Олимпиаде. Все в руках Аделии, она сильный боец. Трагедии не произошло.



Участие на следующей Олимпиаде? Петросян будет всего 21 год. Почему ей не поехать на следующие Олимпийские игры?» — сказал Авербух в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.