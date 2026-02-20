Ричмонд
Татьяна Тарасова: «Эти Олимпийские игры были слабее, чем все то, что я видела за всю свою жизнь»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что уровень фигурного катания на Олимпиаде-2026 был низким.

Источник: Спортс"

Победительницей Игр-2026 в женском одиночном катании стала американка Алиса Лью. В мужском катании победил казахстанец Михаил Шайдоров, в парах — японцы Рику Миура и Рюичи Кихара, а в танцах на льду — французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон.

Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник, выступавшие в нейтральном статусе, заняли 6-е места.

"Я много раз была на Олимпийских играх, выигрывала их семь раз — мои спортсмены. Мне кажется, что эти Олимпийские игры были слабее, чем все то, что я видела за всю свою жизнь. Может быть, из-за того, что там не было нас — русских.

Но это большая несправедливость, так не может быть вообще. Но они были действительно слабее", — сказала Тарасова в эфире Okko.

