ФФККР: «Аделия сделала невозможное — заставила весь мир аплодировать твоему таланту»

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) поддержала российскую фигуристку Аделию Петросян после выступления с произвольной программой на Олимпийских играх 2026.
«Аделия, яркая звездочка! Сделала невозможное — заставила весь мир аплодировать твоему таланту. Столько смелости, красоты и благородства в каждом движении. Ты — настоящий боец. Спасибо за то, что подарила нам эти невероятные эмоции!» — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ФФККР.
18-летняя россиянка в четверг, 19 февраля, выступила с произвольной программой. Спортсменка при исполнении четверного тулупа и в каскаде прыгнула двойной тулуп вместо заявленного тройного, поэтому получила за прокат 141,64 балла (в сумме 214,53 балла) и заняла 6-е место в итоговом протоколе.
