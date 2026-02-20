Ричмонд
ФФККР: «Аделия сделала невозможное — заставила весь мир аплодировать твоему таланту»

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) поддержала российскую фигуристку Аделию Петросян после выступления с произвольной программой на Олимпийских играх 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

«Аделия, яркая звездочка! Сделала невозможное — заставила весь мир аплодировать твоему таланту. Столько смелости, красоты и благородства в каждом движении. Ты — настоящий боец. Спасибо за то, что подарила нам эти невероятные эмоции!» — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ФФККР.

18-летняя россиянка в четверг, 19 февраля, выступила с произвольной программой. Спортсменка при исполнении четверного тулупа и в каскаде прыгнула двойной тулуп вместо заявленного тройного, поэтому получила за прокат 141,64 балла (в сумме 214,53 балла) и заняла 6-е место в итоговом протоколе.

Петросян борется за медаль Милана: онлайн-трансляция произвольной программы Олимпиады-2026.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше