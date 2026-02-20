Ричмонд
Дмитрий Козловский: «Петросян — героиня, она сделала настоящий подвиг, пробилась на Олимпиаду. Она была не в равных условиях относительно других»

Чемпион Европы в парном катании Дмитрий Козловский заявил, что Аделия Петросян достойно выступила на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

Российская фигуристка заняла итоговое 6-е место.

"Аделия Петросян — героиня. Она проделала очень сложный путь, который привел ее к этим Олимпийским играм. Я буквально перед студией читал новости и слышал, что Аделия сказала, что ей будет тяжело возвращаться домой, поскольку она чувствует некое ощущение вины.

Я примерно так краем глаза это читал. Так вот, я просто хочу сказать, Аделя сделала настоящий подвиг. Она пробилась на эти Олимпийские игры. Я всё-таки считаю, что ее ограничили в плане международных соревнований.

Если уже человека допустили до Олимпийских игр, ей могли бы дать возможность обкататься на международной арене. Она была не в равных условиях относительно других. Достойно, очень достойно прошла эту борьбу", — сказал Козловский в эфире Okko.

