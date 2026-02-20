Ричмонд
Тарасова: «Эти Игры были слабее, чем все то, что я видела за всю жизнь»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила турниры по фигурному катанию на Олимпийских играх-2026.

«Эти Олимпийские игры были слабее, чем все то, что я видела за всю жизнь до этого. Может быть, из-за того, что не было нас, русских. Это большая несправедливость, так не может быть, Но Игры были, действительно, слабее», — сказала Тарасова в эфире Okko.

Россиянка Аделия Петросян набрала по итогам двух программ 214,53 балла и финишировала на 6-й строчке. Петр Гуменник стал 6-м в мужском одиночном катании. 23-летний спортсмен набрал 271,21 балла.

До командного турнира, парных соревнований и танцев на льду МОК не допустил российских фигуристов на Олимпиаде 2026.

Петросян борется за медаль Милана: онлайн-трансляция произвольной программы Олимпиады-2026.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше