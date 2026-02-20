Тарасова: «Эти Игры были слабее, чем все то, что я видела за всю жизнь»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила турниры по фигурному катанию на Олимпийских играх-2026.
«Эти Олимпийские игры были слабее, чем все то, что я видела за всю жизнь до этого. Может быть, из-за того, что не было нас, русских. Это большая несправедливость, так не может быть, Но Игры были, действительно, слабее», — сказала Тарасова в эфире Okko.
Россиянка Аделия Петросян набрала по итогам двух программ 214,53 балла и финишировала на 6-й строчке. Петр Гуменник стал 6-м в мужском одиночном катании. 23-летний спортсмен набрал 271,21 балла.
До командного турнира, парных соревнований и танцев на льду МОК не допустил российских фигуристов на Олимпиаде 2026.
