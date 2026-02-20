Авербух об Олимпиаде: «Общий уровень выступлений во всех видах фигурного катания находится в фазе стагнации»

Это можно сказать и про парное катание в полной мере, и про танцевальный турнир — они обеднели без россиян. Уверен, что при честном судействе Саша Степанова и Иван Букин могли спокойно бороться как минимум за серебро. А наши ведущие пары Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский точно боролись бы за золото.