Появилось видео произвольной программы Петросян на Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян представила произвольную программу на Олимпийских играх 2026 года.
18-летняя россиянка при исполнении четверного тулупа и в каскаде прыгнула двойной тулуп вместо заявленного тройного, поэтому получила за прокат 141,64 балла. В сумме она набрала 214,53 балла и заняла 6-е место в итоговом протоколе.
