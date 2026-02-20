Ричмонд
Появилось видео произвольной программы Петросян на Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян представила произвольную программу на Олимпийских играх 2026 года.

Российская фигуристка Аделия Петросян представила произвольную программу на Олимпийских играх 2026 года.

18-летняя россиянка при исполнении четверного тулупа и в каскаде прыгнула двойной тулуп вместо заявленного тройного, поэтому получила за прокат 141,64 балла. В сумме она набрала 214,53 балла и заняла 6-е место в итоговом протоколе.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Петросян борется за медаль Милана: онлайн-трансляция произвольной программы Олимпиады-2026.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
