Глейхенгауз: «Было сложно, но мы с Аделией на Олимпиаде старались»

Тренер российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз поблагодарил болельщиков за поддержку 18-летней россиянки на Олимпийских играх 2026 года.
«Пока просто хочу поблагодарить всех за поддержку! Cпасибо за вашу любовь. Было сложно, но мы старались! Не буду сейчас ничего анализировать, нужно привести мысли в порядок! Еще раз спасибо!» — написал Глейхенгауз в своем Telegram-канале.
В четверг, 19 февраля, Петросян получила за произвольную программу 141,64 балла и с 214,53 балла за две программы заняла итоговое шестое место.
