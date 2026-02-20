Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глейхенгауз: «Было сложно, но мы с Аделией на Олимпиаде старались»

Тренер российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз поблагодарил болельщиков за поддержку 18-летней россиянки на Олимпийских играх 2026 года.

Источник: Спорт-Экспресс

Тренер российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз поблагодарил болельщиков за поддержку 18-летней россиянки на Олимпийских играх 2026 года.

«Пока просто хочу поблагодарить всех за поддержку! Cпасибо за вашу любовь. Было сложно, но мы старались! Не буду сейчас ничего анализировать, нужно привести мысли в порядок! Еще раз спасибо!» — написал Глейхенгауз в своем Telegram-канале.

В четверг, 19 февраля, Петросян получила за произвольную программу 141,64 балла и с 214,53 балла за две программы заняла итоговое шестое место.

Петросян стала шестой, золото взяла американка Лю: онлайн-трансляция произвольной программы Олимпиады-2026.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше