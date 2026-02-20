Ричмонд
Петросян проверили на допинг после олимпийского турнира

Петросян вызвали на допинг-контроль после произвольной программы на ОИ.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян была вызвана на допинг-контроль после произвольной программы олимпийского турнира в Милане, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Петросян заняла шестое место на Олимпиаде, в произвольном прокате она допустила ошибку на четверном тулупе и справилась с остальными элементами. Победу одержала американка Алиса Лю, серебро и бронза достались японкам Каори Сакамото и Ами Накаи соответственно.

После соревнований Петросян вошла в список спортсменок, которых вызвали на допинг-контроль.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что российская фигуристка была приглашена организаторами для участия в показательных выступлениях. Они состоятся 21 февраля.

