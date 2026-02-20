Ричмонд
Петросян про информацию о проблемах при подготовке к Олимпиаде: «Я у тренеров должна спросить, говорим ли мы на эту тему, потому что не знаю, за что мне потом прилетит»

Российская фигуристка Аделия Петросян прокомментировала информацию о проблемах при подготовке к Олимпиаде в Милане.

Источник: Спортс"

Тренер Петросян Этери Тутберидзе сообщала, что спортсменка испытывала боль на тренировке в начале января.

«Что случилось? Я у тренеров должна спросить, говорим ли мы на эту тему, потому что не знаю, за что мне потом прилетит», — сказала Петросян.

Также она назвала ложью предположения о том, что получила травму на турнире на Байкале.

«Я потом восстановилась. Не было такого, что это из-за Байкала. Разные ситуации. Сплошная ложь», — добавила фигуристка.

Петросян сказала, что ей стыдно.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше