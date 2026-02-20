Ричмонд
Загитова и Туктамышева поддержали Сакамото после ее выступления на Олимпиаде-2026

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира Елизавета Туктамышева поддержали японку Каори Сакамото после ее выступления на Играх-2026 в Милане.

Источник: Спортс"

Сакамото завоевала серебро, уступив американке Алисе Лью.

«Ты потрясающая, спасибо», — написала Загитова на японском, опубликовав совместные фото с Сакамото.

Туктамышева, присутствующая в Милане, выложила видео разминки Сакамото перед произвольной программой.

«Мы всегда будем любить тебя, Каори-чан», — написала Туктамышева.

