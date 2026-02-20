Ричмонд
Медведева о выступлении Гуменника и Петросян на Олимпиаде: «Они уезжают без наград, но с гордо поднятой головой»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о выступлении Петра Гуменника и Аделии Петросян на Олимпиаде в Милане.

Источник: Спортс"

Российские фигуристы заняли шестые места.

"Возвращаемся из Милана. Очень много эмоций. Да, конечно, мы все ехали с надеждой на медали. И я знаю, как сильно этого хотели ребята. Но с учетом той ситуации, в которую попали наши фигуристы, они уезжают без наград — зато с гордо поднятой головой. А это иногда дороже любой награды.

Петр Гуменник, на мой взгляд, должен был стоять на пьедестале. Я искренне восхищена его прокатами и тем, как он держался. Несмотря на все давление и несправедливость, с которыми ему пришлось столкнуться, он сохранил достоинство, концентрацию и показал высокий уровень катания. Честно — я не уверена, что в его ситуации смогла бы так совладать с нервами. Петя и вся его команда — вы большие молодцы. Вы проделали огромную работу, и это было видно в каждом движении.

Аделия Петросян — отдельная гордость. Колоссальное давление, огромные ожидания, пресса, которая заранее «вручала» золото… С таким фоном выходить на лед невероятно сложно. Но Аделия справилась. Она показала характер, силу и достойное катание. Да, в произвольной программе чуть-чуть не сложилось, и ей немного не повезло. Но у нее были все шансы быть в тройке сильнейших, и это факт. У этой девочки большое будущее. И я всегда рядом.

Горжусь вами. Несмотря ни на что", — написала Медведева.

