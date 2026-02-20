Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Костомаров — о словах Петросян про стыд перед тренерами и болельщиками: «Самокритично, но это не самое страшное в жизни»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Аделии Петросян про стыд после Олимпиады-2026.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Россиянка сказала, что ей стыдно перед собой, федерацией, тренерами и зрителями за падение в произвольной программе.

«Это самые первые эмоции. Да, самокритично. Любой человек расстроится, если что-то не получится. Не удался у нее четверной. Но мы знаем, что он и не был достаточно стабильным. Нужно было идти на риск, но не получилось. Теперь надо тренироваться и работать дальше. Если бы она вообще все отвалялась, тогда было бы стыдно. А так, не получился четверной… Это не самое страшное в жизни, поверьте», — сказал Костомаров «СЭ».

Петросян упала в произвольной программе на четверном тулупе, но выполнила все остальные прыжки. В сумме россиянка набрала 214,53 балла и заняла шестое место.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше