Костомаров — о словах Петросян про стыд перед тренерами и болельщиками: «Самокритично, но это не самое страшное в жизни»

«Это самые первые эмоции. Да, самокритично. Любой человек расстроится, если что-то не получится. Не удался у нее четверной. Но мы знаем, что он и не был достаточно стабильным. Нужно было идти на риск, но не получилось. Теперь надо тренироваться и работать дальше. Если бы она вообще все отвалялась, тогда было бы стыдно. А так, не получился четверной… Это не самое страшное в жизни, поверьте», — сказал Костомаров «СЭ».