«Петросян правильно сделала, что пошла на четверной». Колонка Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион во время Игр-2026 ведет для «СЭ» авторские колонки. Сегодня — шестая, финальная, об итогах турнира одиночниц.
Зимние Олимпийские игры-2026. Фигурное катание. Женщины. Итоги
- Алиса Лю (США) — 226.79
- Каори Сакамото (Япония) — 224.90
- Ами Накаи (Япония) — 219.16
- Моне Чиба (Япония) — 217.88
- Эмбер Гленн (США) — 214.91
- Аделия Петросян (Россия) — 214.53
Накануне старта Олимпийских игр я сказал жене, что Петр Гуменник в Милане займет 6-е или 7-е место, а Аделия Петросян — 5-е или 6-е. Так и получилось. К сожалению.
Конечно, мы все любим Аделию и искренне желали ей удачи. Но я, как профессионал, отталкивался в первую очередь от скольжения. Сейчас на международных турнирах судьи следят за ним особенно пристально.
Для них важно, чтобы вся программа была без потери хода. От и до. Понятно, спортсмены устают, но все равно катать надо так, чтобы скоростной режим практически не менялся. С дорожками то же самое.
Когда смотришь на зарубежных фигуристок и сравниваешь с нашими, эти нюансы сразу бросаются в глаза. Хотя четверные там никто не прыгает. Да и тройной аксель единицы. Но как же здорово они катаются! Просто на одном дыхании! Имею в виду японок и американку Алису Лью. Отсюда и мой прогноз.
Кстати, перед произвольной поспорил с тренерами своей академии — Димой Михайловым и Никитой Трушковым. Оба считали, что Петросян не пойдет на четверной тулуп. Я же был уверен в обратном.
Разумеется, знал, что этот прыжок у нее сейчас нестабильный, на тренировках получается далеко не всегда. Но надеялся, что в решающий момент трехкратная чемпионка России соберется и выстрелит.
Она правильно сделала, что пошла на четверной. Если бы исполнила чисто — могла бы зацепиться за медаль. А без ультра-си в призеры точно бы не попала. В подобной ситуации риск абсолютно оправдан.
Тактика была верная, ведь ехала Аделия в Милан не за пятым-шестым местом, а за медалью. К тому же выступала в произвольной раньше основных конкуренток. При таком раскладе приходится рисковать, других вариантов нет.
Но зашла она на прыжок не очень уверенно, без нужного ритма. Слишком зажата была, словно до последнего сомневалась — сделаю или нет? На соревнованиях такое не прощается. В итоге немножко недотолкнулась, полетела спиной — и упала.
Если бы не ошиблась — думаю, мы бы увидели и второй четверной тулуп. Тогда появился бы шанс на золото. Но после первой осечки о кваде уже не было и речи.
Между прочим, судьи к Петросян оказались лояльны, дали хорошие баллы. Обычно после пересмотра все уходит в минус, а у нее, наоборот, техническая сумма выросла.
Знаете, что самое обидное? Еще недавно Аделия изумительно прыгала и тройной аксель, и четверные — тулуп, флип, риттбергер. Прямо поставила их на поток. Подвести бы ее в такой форме к Олимпиаде — был бы грандиозный триумф! Победа в одни ворота. Но…
Вспоминаю диалог с Алексеем Николаевичем Мишиным. Я еще у него катался, а он параллельно работал с фигуристками. Что-то у них не клеилось, вспыхнул небольшой конфликт. И я услышал: «Женя, лучше тренировать одного мальчика, чем десять девочек». Я не врубился: «Почему? Из кучи девчонок кто-то обязательно раскроется». Мишин усмехнулся: «Станешь тренером — поймешь».
Он намекал на пубертат. Когда девочки начинают расти, у них меняются и тело, и катание. Тяжелая история для любой спортсменки. Все через это проходят. Петросян — не исключение.
Способна ли она восстановить былую форму, а с ней и четверные прыжки? Мне кажется, вполне реально. Главное, работать, не опускать рук — и все вернется.
А сейчас Аделию нужно поддержать и сказать «спасибо». Болельщики даже не представляют, какое давление испытывала эта хрупкая девочка. 18 лет, дебютная Олимпиада, без флага и гимна, с кучей дополнительных ограничений, с первой разминкой в короткой программе, без рейтинга — и как следствие — права на ошибку…
Негатив явно перевешивал. Но Аделия проявила характер. Сначала в короткой, где выступила блестяще, потом в произвольной — после неудачи на четверном не развалилась, четко откатала программу. Сделала все что могла, сражалась до конца. И за это достойна уважения.
Если спор по поводу четверного Аделии я выиграл, то в другом все же ошибся. Сделал в четверг у букмекеров ставочку, что победит Амаи Накаи, которая лидировала после короткой программы. Второе место отводил опытнейшей Каори Сакамото, а третье — Лью. Что ж, интуиция подвела.
Мне-то казалось, что 17-летнюю японку груз ответственности не сможет придавить. И начала она недурно, с тройного акселя, причем шикарного!
Но остальные прыжки мне не понравились. Я о тройных. Риттбергер — куцый, маленький. Флипчик и лутцик — тоже слабенькие. Чувствовалась зажатость. Не было той легкости, свободы, динамики, что продемонстрировала Накаи в короткой программе.
Разочаровала в произвольной и Сакамото. На первом же двойном акселе ее пошатнуло — и пропала уверенность. Задергалась. Плюс на каскаде много потеряла. Техника прыжков, мягко говоря, не впечатлила. Не было пролетов, которые обычно делает, и привычного роскошного катания, мягкого, скоростного.
Зато Алиса выдала чемпионский — во всех смыслах — прокат. Смотришь на нее, и кажется, что может спокойно откатать пять произвольных подряд. Вообще не устает! Отработала легко, даже не запыхалась. Это важный параметр, на который судьи всегда обращают внимание.
Ну и верно подметила во время трансляции Татьяна Анатольевна Тарасова: «Лью катается так, будто это не заученная программа, а импровизация». Что говорит о высочайшем уровне мастерства.
За Алису нельзя не порадоваться. В какой-то момент она объявила о завершении карьеры. Но после двухлетней паузы вернулась на лед — и выиграла всё. В марте 2025-го — чемпионат мира, а теперь и Олимпиаду. Респект!
В четверг помимо ее шикарного проката была еще только одна программа, после которой мне хотелось воскликнуть: «Вау!» Это выступление Анастасии Губановой, представляющей Грузию. Ученица Жени Рукавицына очень хорошо откаталась. Мило, душевно. Да, случился степ-аут на тройном лутце, но в остальном ни к чему не придерешься.
Жаль, судьи занизили ей оценки. Девятая строчка в итоговом протоколе не соответствует уровню катания Губановой в произвольной. Настя должна быть в шестерке, это объективно.
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014-го — в командных соревнованиях), серебряный призер Игр-2002 и 2010, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы.