«Петросян правильно сделала, что пошла на четверной». Колонка Плющенко

Когда смотришь на зарубежных фигуристок и сравниваешь с нашими, эти нюансы сразу бросаются в глаза. Хотя четверные там никто не прыгает. Да и тройной аксель единицы. Но как же здорово они катаются! Просто на одном дыхании! Имею в виду японок и американку Алису Лью. Отсюда и мой прогноз.