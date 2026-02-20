Петросян — самая взрослая ученица Тутберидзе на Олимпиадах. Она выступила на Играх в 18 лет, 8 месяцев и 14 дней

Накануне российская фигуристка представила произвольную программу на Играх-2026 в Италии. Она заняла итоговое 6-е место. В день выступления Петросян было 18 лет, 8 месяцев и 14 дней.
До этого рекорд среди учениц Тутберидзе принадлежал Евгении Медведевой в Пхенчхане-2018 — 18 лет, 3 месяца и 2 дня. Алине Загитовой, Камиле Валиевой, Юлии Липницкой на момент их участия в Играх было по 15 лет, Анне Щербаковой и Александре Трусовой — по 17.
Последняя фигуристка из России на Играх, которая была старше Петросян — Алена Леонова в 2010-м (19 лет 3 месяца).
А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?
