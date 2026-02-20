Как перегореть, возненавидеть фигурное катание и выиграть Олимпиаду

Отец фигуристки, Артур Лью, покинул Китай в 20 лет. Он переехал в Калифорнию (США), где окончил юридическую школу и стал работать адвокатом. Причиной эмиграции стало опасение преследований со стороны властей из-за участия в антиправительственных протестах на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Кстати, именно из-за этих событий отцом и самой Алисой интересовались спецслужбы КНР перед Олимпиадой в Пекине, а Минюст США и ФБР требовали гарантии безопасности Лью во время ее пребывания в Китае.