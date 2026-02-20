Как перегореть, возненавидеть фигурное катание и выиграть Олимпиаду

Одна из ведущих фигуристок США Алиса Лью завоевала олимпийское золото в одиночном катании на Олимпиаде в Италии. Это первый американский триумф в этой дисциплине с 2002 года (тогда победу одержала Сара Хьюз).
Еще в юности фигуристка демонстрировала выдающиеся способности, но неожиданно завершила карьеру в 16 лет, устав от ледового катка и спорта. Через полтора года она решила вернуться, поставив цель — попасть на Олимпийские игры 2026 года.
«РБК Спорт» рассказывает, как Лью смогла вернуться в фигурное катание после выгорания и завоевать олимпийское золото.
Семья Лью: пять детей от разных суррогатных матерей
В семье Лью пятеро детей, рожденных с помощью разных донорских яйцеклеток и суррогатных матерей. Алиса — старший ребенок, у нее есть сестра и тройняшки, которые на несколько лет младше ее.
Отец фигуристки, Артур Лью, покинул Китай в 20 лет. Он переехал в Калифорнию (США), где окончил юридическую школу и стал работать адвокатом. Причиной эмиграции стало опасение преследований со стороны властей из-за участия в антиправительственных протестах на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Кстати, именно из-за этих событий отцом и самой Алисой интересовались спецслужбы КНР перед Олимпиадой в Пекине, а Минюст США и ФБР требовали гарантии безопасности Лью во время ее пребывания в Китае.
В 2022 году, за несколько месяцев до Олимпиады в Пекине, пятерым мужчинам в США были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу Китая. По данным правоохранительных органов, эти мужчины осуществляли наблюдение за диссидентами, проживающими в США, в том числе за Артуром Лью и его дочерью.
«Вероятно, они просто пытаются запугать нас, чтобы… в каком-то смысле заставить нас молчать, чтобы мы не создавали им проблем и не говорили ничего политического или связанного с нарушениями прав человека в Китае, — сказал Артур Лью. — Я беспокоился за ее безопасность. Правительство США хорошо ее защитило».
Миллионные инвестиции отца и полный контроль над карьерой
Лью начала заниматься фигурным катанием в пять лет под руководством Лауры Липецки. Уже в юности она побеждала на престижных юниорских турнирах, а в 12 лет стала чемпионкой США среди юниорок. В сезоне 2018/19 она дебютировала на взрослом чемпионате США и выиграла его, став самой молодой чемпионкой среди одиночниц.
В следующем сезоне Алиса защитила титул чемпионки США. Позже она завоевала серебро в финале юниорского Гран-при и бронзу на юниорском чемпионате мира. На этапе Гран-при в США она первой из американок чисто исполнила четверной лутц в официальных соревнованиях. Однако возрастные ограничения Международного союза конькобежцев (ISU) долгое время препятствовали ее участию в главных международных стартах.
Отец активно принимал участие в карьере Алисы, включая уход от тренера Липецки, а незадолго до Игр в Пекине он объявил о переходе дочери в новый тренерский штаб. Сама Алиса никогда не высказывала недовольства таким уровнем родительского контроля, с которым часто сталкиваются молодые спортсмены.
Позднее Лью-старший делился, что на развитие карьеры дочери было потрачено $500 тыс. до $1 млн. Он объяснял, что не жалел денег, ведь «видел ее талант». «Я возил ее повсюду. Возил ее в Японию, чтобы она училась у лучших тренеров. Также в Канаду», — говорил он в интервью CBS News.
«Надеялась, что катки так и не откроются»
Уже во время пандемии в 2022 году Лью была по-настоящему уставшей от фигурного катания. Ее каток в Окленде закрылся, и она впервые получила возможность отдохнуть от изнурительных тренировок. «Я тогда подумала, что мне очень нравится не кататься на коньках. Честно говоря, я надеялась, что катки так и не откроются», — признавалась фигуристка.
За год до Олимпиады Лью осознала, что после ее завершения хочет уйти из большого спорта. Она желала пожить другой жизнью, без тренировок и соревнований: ходить в кино, вернуться в обычную школу, чего она была лишена с шестого класса.
Алиса впервые выступила на Олимпийских играх в 2022 году. Тогда 16-летнюю американку считали одну из главных соперниц российской фигуристки Камилы Валиевой. Но Алиса выступила неудачно, заняв седьмое место (после дисквалификации Валиевой поднялась на шестое).
Через две недели после чемпионата мира-2022 Лью приняла участие в туре «Звезд на Льду», затем объявила о перерыве, который длился полтора года. Также она смогла поступить в Калифорнийский университет на факультет психологии.
Позже Алиса рассказывала, что одной из причин завершения карьеры стала тоска по семье. Она переживала, что никогда не сможет нормально пожить с родными, так как она быстро взрослеет. «Я знала, что если продолжу кататься, у меня никогда не будет шанса вернуться домой», — говорила Лью.
Возвращение на лед и олимпийское золото
Весной 2024 года Лью вернулась в фигурное катание, почувствовав непреодолимое желание вновь оказаться на льду. Для создания команды она обратилась к проверенным специалистам. В первую очередь фигуристка связалась с тренером Ди Гульельмо, с которым знакома с пяти лет, а также с итальянским хореографом Массимо Скали, чьи методы работы ей были близки.
Лью настояла на полной самостоятельности: она сама выбирает музыку, участвует в творческом процессе и решает, сколько тренироваться. Никто не сможет давить на нее или ограничивать в еде.
В сентябре того же года Лью успешно выступила на клубных соревнованиях в Окленде, чисто исполнив три тройных прыжка в произвольной программе. В дальнейшем фигуристка стала регулярно занимать призовые места на международных турнирах.
Сезон 2025/26 стал триумфальным для Лью, ознаменовавшись командной и личной победами на чемпионате мира, а также в финале Гран-при. На Олимпиаде в Италии сначала она завоевала золото в командном турнире, затем выиграла и в личных соревнованиях. Алиса набрала 226,79 балла, что помогло ей обойти японских соперниц Каори Сакамото (224,90) и Ами Накаи (219,16).
Так, Лью стала первой американской фигуристкой с 2002 года, завоевавшей олимпийское золото в одиночном катании.
Автор: Полина Мельникова