Петросян жаждет реванша на новой Олимпиаде: как ей вернуть былую мощь?

Сложился бы ее олимпийский сезон иначе, не будь проблем со здоровьем? Скорее всего, да. Перед самой Олимпиадой вышел новый эпизод сериала «Метод Тутберидзе», из которого мы узнали, что в январе у Аделии, кажется, возникли новые трудности. О них мы доподлинно не знаем ничего — ни характера травмы, ни то, связаны ли они хоть как-то со всеми предыдущими. Но, кажется, именно она стала ключевой причиной, из-за которой даже в пожарном режиме чемпионку не удалось вывести на привычную мощность.