«Вы с ума сошли?!» Туктамышева раскритиковала судейство Гуменника на Олимпиаде-2026

Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева осталась недовольна судейством отечественного фигуриста Петра Гуменника на Зимней Олимпиаде-2026 в Италии.

Источник: Кадр из трансляции

В соревнованиях мужчин-одиночников на ОИ-2026 Гуменник занял 6-е место, отстав от бронзового призера всего на три балла.

"Я смотрела (выступление Гуменника) сверху, специально наблюдала, как он приземляется (после прыжков). Я видела, как он с лутца выезжает. Все прыжки, которые были справа, если смотреть со стороны судей, — по мне было все чисто. Да, возможно, были шероховатости на выезде. Может быть, на акселе. Но там не было столько Q (недокрутов в четверть оборота — прим. Sport24), сколько ему поставили. Ну, не было!

Я видела: он был прекрасно готов, он делал замечательные прыжки в программе. Я смотрела и думала: «Ну, вообще красавчик! Все сделал! Все, что мог». И потом я поднимаю глаза на куб — а там все желтое практически! Я думаю: «Вы что, с ума сошли?!» — рассказала Туктамышева в эфире ютуб-проекта ДоброFON.

