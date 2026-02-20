На подготовку Шайдорова в 2025 году было выделено 40 млн рублей

На Играх-2026 в Милане и Кортине Шайдоров завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании. Победа фигуриста стала первой для Казахстана на зимних Олимпиадах с 1994 года.
Сумма на обеспечение подготовки Шайдорова включает расходы на личного тренера, тренера-консультанта, главного тренера, массажиста, психолога, хореографов, а также на проведение 19 сборов (в том числе 11 за рубежом) и участие в 5 международных стартах.
Зарплата Шайдорова составила 34 млн тенге (чуть больше 5 млн рублей), его тренера Алексея Урманова — 26 млн тенге (4 млн рублей).
Ранее стало известно, что Казахстан потратил 13,3 млрд тенге на четырехлетний цикл подготовки спортсменов к зимним Олимпийским играм в Италии.
«Когда перед Олимпиадой из всех утюгов кричали о 13 млрд тенге, мало кто задумывался — а много это или мало?! В условиях сложности того или иного вида спорта? А в соотношении с зарубежными странами-медалистами зимних Олимпиад? Вопросов было очень много. И на сегодня они закрыты. У нас есть олимпийский чемпион, мы узнали какая большая команда сопровождает спортсменов, и самое главное — теперь мы точно понимаем, в каком направлении нужно двигаться далее», — написал Толеген.