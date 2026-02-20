На подготовку Шайдорова в 2025 году было выделено 40 млн рублей

«Когда перед Олимпиадой из всех утюгов кричали о 13 млрд тенге, мало кто задумывался — а много это или мало?! В условиях сложности того или иного вида спорта? А в соотношении с зарубежными странами-медалистами зимних Олимпиад? Вопросов было очень много. И на сегодня они закрыты. У нас есть олимпийский чемпион, мы узнали какая большая команда сопровождает спортсменов, и самое главное — теперь мы точно понимаем, в каком направлении нужно двигаться далее», — написал Толеген.