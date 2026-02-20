Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петр Гуменник: «На Олимпиаде у меня перестал работать телефон, экран выключился. Думаю: ну, теперь-то уж должны смартфон дать. Но ничего не изменилось»

Российский фигурист Петр Гуменник поделился впечатлениями от Олимпийской деревни в Милане.

Источник: Спортс"

— Много ли подарков ты получил, сувениров? Одеяло, ты говорил, тебе подарили.

— Да, очень много. Уже весь номер в олимпийской деревне у меня забит сувенирами, и я, честно говоря, вообще не представляю, как я это все повезу. Всего у меня два чемодана было. Придется в ручную кладь что-то набирать и ехать в костюме Оптимуса Прайма. Но, боюсь, на паспортном контроле меня могут не признать. Нужен специальный техпаспорт, ха-ха.

— Расскажи поподробнее про Олимпийскую деревню. С кем ты там проводишь время, какие развлечения, какая еда?

— Развлечений много. Есть аэрохоккей, есть футбол, который надо крутить ручками. Есть компьютеры, на которых запретили устанавливать жестокие игры, и теперь можно играть только в гольф.

Есть разные станции, где надо выполнять какие-то челленджи, чтобы получать сувениры, отвечать на какие-то вопросы. Можно было получить губную помаду за то, что тебе сделают макияж. Я туда подошел, говорю: можно я на макияж потом запишусь, а помаду сейчас получу?

— Они, наверное, такие: да-да, приходите обязательно.

— Еда вкусная, но чуть-чуть уже надоела, потому что она почти не меняется. Поначалу казалась разнообразной, но изо дня в день тот же распорядок. Теперь я уже все испробовал, сходил в рестораны, там отметил качество итальянской еды — очень вкусно.

— Что с телефоном? Есть шанс, что все-таки тебе его дадут?

— Не знаю. У меня даже мой личный телефон отказался работать, экран выключился. Я думал: теперь-то мне должны дать. Проверил даже, раз такой случай, что мой телефон не работает. Но пока что ничего не изменилось, — сказал Гуменник в интервью Елизавете Туктамышевой на Okko.

«Всем выдают, а нас обделили». Почему нашим спортсменам не подарили смартфоны в Милане.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше