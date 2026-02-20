Ричмонд
Плющенко посетил Академию 2Drots: «Мы теперь с вами! Будем вам помогать из фигурного мира»

Евгений Плющенко посетил тренировку Академии 2Drots.

Источник: Спортс"

В детской команде клуба играют его 13-летний сын Александр и 13-летний сын Филиппа Киркорова Мартин-Кристо.

Президент клуба Некит подарил Евгению клубную футболку.

«11-й [номер] — отлично! Мы теперь с вами! Будем вам чуть-чуть помогать из фигурного мира. Будем делать какие-то упражненьица. Впереди, дай Бог, будет что-то интересное. Молодцы, ребята! Хорошей игры вам завтра», — сказал Плющенко.

2Drots Kids выступает в НаПике Junior — детском российском аналоге Кингс Лиги. 21 февраля 2Drots Kids сыграет против ДФШ «Основа» в манеже «Академия Будущего». Начало матча в 12:30 (мск).