Петросян о финале Гран-при России: «Обсудим, выступлю ли я там. Хотела бы немного передохнуть»

Фигуристка Аделия Петросян не уверена, что будет выступать в финале Гран-при России в Челябинске.

Источник: Спортс"

— Что у тебя в планах дальше? Какие-то соревнования?

— Мы еще обсудим насчет выступления на Финале Гран-при [России], так как я хотела бы немного передохнуть. Но на Кубок Первого канала, скорее всего, выйду, — сказала Петросян в интервью Okkо.

Финал Гран-при России пройдет с 6 по 9 марта, Кубок Первого канала — с 18 по 23 марта.

А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?

