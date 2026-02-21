Петросян о финале Гран-при России: «Обсудим, выступлю ли я там. Хотела бы немного передохнуть»

— Что у тебя в планах дальше? Какие-то соревнования?
— Мы еще обсудим насчет выступления на Финале Гран-при [России], так как я хотела бы немного передохнуть. Но на Кубок Первого канала, скорее всего, выйду, — сказала Петросян в интервью Okkо.
Финал Гран-при России пройдет с 6 по 9 марта, Кубок Первого канала — с 18 по 23 марта.
А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?
Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.Читать дальше