Аделия Петросян: «Костнер меня поддержала, сказала, что я молодец. Посоветовала насладиться олимпийской атмосферой»

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что во время Олимпиады-2026 пообщалась с призером Сочи-2014, чемпионкой мира из Италии Каролиной Костнер.

Источник: Спортс"

— Ты пообщалась с Каролиной Костнер…

— Да! Она меня поддержала, сказала, что я большой молодец. Сказала, что сейчас, после соревнований, нужно просто насладиться всей этой атмосферой. Если я правильно ее поняла, она посоветовала никого не слушать и выкинуть все лишние мысли из головы, — сказала Петросян.

Петросян сказала, что ей стыдно.

