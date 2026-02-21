Призер Олимпиады-1980 раскрыл размер свой пенсии: «75 тысяч получается»

Потом Путин ввел, что олимпийским чемпионам платят по 1000 долларов. Причем необязательно быть пенсионером, выплату получают все. Например, Ягудин, который еще не пенсионер. Одно время платили в зависимости от курса, в последние годы 50 тысяч рублей. За серебро я получаю 39 тысяч, бронзовые призеры — 20−25 тысяч. Плюс есть надбавки от московского комитета по спорту. Мне как призеру Олимпиады приходит 15 тысяч.