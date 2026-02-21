Ричмонд
Аделия Петросян: «Планирую пойти на церемонию закрытия Олимпиады»

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что посетит церемонию закрытия Олимпиады-2026 в Италии.

Источник: Спортс"

Церемония закрытия Игр пройдет 22 февраля в Вероне.

«На церемонию закрытия планирую пойти. Завтра мне скажут, куда идти, на трибуну или куда-то еще», — сказала Петросян.

«Не устала ли от допинг-проб? Хочу сказать, думала, что будет хуже. Так что все нормально», — отметила фигуристка.

Также она сообщила, что вылетит из Милана 23 февраля.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше