Аделия Петросян: «Планирую пойти на церемонию закрытия Олимпиады»

Церемония закрытия Игр пройдет 22 февраля в Вероне.
«На церемонию закрытия планирую пойти. Завтра мне скажут, куда идти, на трибуну или куда-то еще», — сказала Петросян.
«Не устала ли от допинг-проб? Хочу сказать, думала, что будет хуже. Так что все нормально», — отметила фигуристка.
Также она сообщила, что вылетит из Милана 23 февраля.
