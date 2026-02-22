Последнее интервью Петросян на Олимпиаде: «Села на попу, а должна была в колени»

Для фигуристов Олимпийские игры завершаются показательными выступлениями, естественно, для тех, кто отобрался. Существуют и приглашения организаторов. В этот раз повезло россиянке Аделии Петросян, которая по итогам турнира заняла 6-е место. Она представила миланской публике свой номер под песни Шакиры. После проката спортсменка пообщалась с журналистами.
— Прошло двое суток после завершения произвольной. Было время переосмыслить, как-то осознать, остыть. Отношение изменилось к тому, как в итоге закончилась Олимпиада?
— Нет, все равно результат такой же. Немножко получше себя чувствую и более спокойнее уже отношусь ко всему происходящему. Сейчас выдохну и буду дальше продолжать работать.
— Сейчас в конце проката упала просто на ровном месте?
— Я должна была сесть в колени, а я села на попу. Ну, в принципе, села и села, ладно.
— Как тебе атмосфера на гала? Здесь удалось как-то больше расслабиться, кайфануть?
— Да, получилось. Просто я обычно привыкла перед прокатом распрыгиваться, а тут меня поставили и говорят: «Стой и жди». Ладно, попробуем.
— Какой опыт ты вынесла, это твой первый крупный международный страт?
— Я буду анализировать свое внутреннее состояние, хочется более спокойно уже ко всему относиться, более радостно. Я надеюсь, что этот этап в моей жизни мне поможет в будущем, и я смогу просто спокойно от отталкивания моего лезвия двигаться к следующему и наслаждаться этим.
— Вы выступите Финале Гран-при?
— Я уже отвечала на этот вопрос. Мы пока еще не решили.
— Глядя на иностранных соперниц и прочувствовав эту атмосферу, есть ли желание чему-то у них научиться, что-то перенять, может быть, в отношении к делу?
— Наверное, это то, что каждый раз ты получаешь удовольствие от проката, не важно, как он получился или не получился. Они каждый раз находят, за что себя похвалить, чем они гордятся, восхищаются. И, наверное, это в какой-то степени хорошо. Они более спокойно ко всему относятся.
— Вы пойдете на церемонию закрытия? В качестве зрителя на трибуну?
— Да, пойду. Ну, и на месте мне уже скажут — куда и как.
— Ты сказала, что хотела бы научиться более позитивному восприятию любых своих прокатов, в том числе неудачных, ну и тем более удачных, конечно. То есть нужно как-то в голове у себя немножко покопаться?
— Удачно получается. (смеется) Да, надо сильно покопаться, потому что все-таки я больше как Скарлетта О’Хара — подумаю об этом завтра. Мне надо наконец-то сесть, все проанализировать, поговорить с собой и посмотреть, что из этого получится.
— Не докучали здесь слишком допинг-офицеры?
— Я хочу сказать, что могло бы быть хуже, так что все нормально.
— Какие ощущения от нейтрального статуса?
— Ну, по факту статус нейтральный, но, естественно, все люди поддерживают свою страну. И тренеры мои здесь, и федерация была здесь, так что сильного давления из-за этого я не чувствую.
— Все ледовые виды возят запасные коньки, лезвия или целиком весь комплект. Мало ли что. Как в фигурке с этим вообще и как у тебя конкретно на этой Олимпиаде было?
— У нас была мысль взять с собой старые черные коньки, если что-то вдруг произойдет. Но я уж понадеялась, что новые коньки, которым всего два месяца, не сломаются здесь. Все-таки у меня и так было много других проблем, так что я подумала, что коньки меня не должны добиться окончательно.
— И запасные не брала?
— Не брала, так как они еще и не влезли в чемодан. Это была судьба уже их не брать с собой. В конце концов, у меня и черные коньки были в таком состоянии, что, я думаю, на любых бы уже справилась.
— Ты жила здесь отдельно. В Олимпийскую деревню в итоге не съездила?
— Вот я завтра, наверное, поеду чуть пораньше, перед тем как поедет автобус в Верону. И я хочу быстренько оббегать и осмотреть территорию.
Константин Лесик