Петросян попросила сфотографироваться после гала-концерта Олимпиады-2026 только Сизерона и Фурнье-Бодри

Французские фигуристы Лоуренс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон прокомментировали решение россиянки Аделии Петросян сфотографироваться с ними после гала-концерта на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.
«Я не знала, что она только с нами сфотографировалась. Я очень польщена. Нам, как уже возрастным спортсменам, приятно, что наше катание вдохновляет молодых фигуристов. Не возрастным, опытным, зрелым. Это одна из тех вещей, которые мы можем передать следующим поколениям фигуристов. Для нас это тоже очень вдохновляющий момент», — цитирует 33-летнюю Фурнье-Бодри Okko.
«Согласен, очень трогательный момент, когда ты видишь, как зажигаются глаза молодых спортсменов. Ну и спортсменов повзрослее. Не важно», — добавил 31-летний Сизерон.
Петросян заняла шестое место в турнире фигуристок на Олимпиаде-2026. Победила американка Алиса Лю. Второй стала Каори Сакамото. Третье место заняла еще одна представительница Японии Ами Накаи.
