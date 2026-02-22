Ричмонд
Каори Сакамото будет знаменосцем сборной Японии на закрытии Олимпиады-2026

Фигуристка Каори Сакамото будет знаменосцем сборной Японии на церемонии закрытия Олимпийских игр 2026 года.

Сакамото 25 лет, на Играх в Милане она завоевала серебро в одиночном катании и в командных соревнованиях. Также на ее счету бронза Пекина-2022 в индивидуальном турнире и бронза — в командном.

Церемония закрытия Олимпиады пройдет 22 февраля в Вероне.