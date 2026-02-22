Иностранцы влюбились в Петросян: что фигуристка устроила на Олимпиаде

Для нас же на этих Олимпийских играх и перед показательными без переживаний не обошлось. После мужского турнира кто-то запустил «утку» о том, что Петра Гуменника пригласят на заключительный гала-вечер — хотя официальных подтверждений этому не было. И после того, как стало известно, что занявший шестое место россиянин не вошел в число участников, многие наши соотечественники испытали разочарование и даже гнев. Хотя формально придраться не к чему — по регламенту обязательно участие только призеров, а остальных организаторы приглашают на свое усмотрение.