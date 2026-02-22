Шайдоров о победе на Олимпиаде: «Я надеюсь, у меня никогда не будет короны на голове. В будущем все надо начинать с чистого листа»

— Не, ну про ту корону, про которую ты говоришь… Я надеюсь, что у меня ее никогда не будет. В будущем надо будет начинать все с чистого листа. И я этому, наоборот, только рад. У меня открываются новые двери, новые возможности. Я хочу делать что-то новое, и, наоборот, мне кажется, это очень восполнит меня и придаст энергии.