Шайдоров о победе на Олимпиаде: «Я надеюсь, у меня никогда не будет короны на голове. В будущем все надо начинать с чистого листа»

Шайдоров дал интервью Елизавете Туктамышевой на канале Okko.
— Была ли у тебя мысль, что при всем этом большом внимании у тебя может появиться корона на голове?
— Нет.
— Не думал, что «вот сейчас мне столько подарков сделают», «столько заплатят»? Ты чувствуешь уже величину своего имени?
— Ну, наверное, я в космосе, ха-ха! У меня уже корона там!
— Ну, а как иначе, Миш? Ты этого заслуживаешь!
— Не, ну про ту корону, про которую ты говоришь… Я надеюсь, что у меня ее никогда не будет. В будущем надо будет начинать все с чистого листа. И я этому, наоборот, только рад. У меня открываются новые двери, новые возможности. Я хочу делать что-то новое, и, наоборот, мне кажется, это очень восполнит меня и придаст энергии.
— То есть у тебя не было такого [вопроса]: «Я воплотил свою мечту в жизнь, и что теперь? Куда дальше?».
— Я прошел какой-то этап в своей жизни — пятилетний, наверное, потому что я очень много работал. И за это время были и какие-то падения, поражения, травмы, победы и все остальное.
Но вообще в целом я весь сезон хотел просто выступить на Олимпийских играх и, наверное, какой-то определенный этап в своей жизни в профессиональной карьере завершить. То есть закрыть книжку и открыть новую. И начать все с чистого листа уже с новым опытом, с новыми возможностями, с новой энергией и уже двигаться дальше, — ответил Шайдоров.