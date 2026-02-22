Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шайдоров о победе на Олимпиаде: «Я надеюсь, у меня никогда не будет короны на голове. В будущем все надо начинать с чистого листа»

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров пошутил о «короне» на голове" после победы на Олимпиаде-2026 в Милане.

Источник: Спортс"

Шайдоров дал интервью Елизавете Туктамышевой на канале Okko.

— Была ли у тебя мысль, что при всем этом большом внимании у тебя может появиться корона на голове?

— Нет.

— Не думал, что «вот сейчас мне столько подарков сделают», «столько заплатят»? Ты чувствуешь уже величину своего имени?

— Ну, наверное, я в космосе, ха-ха! У меня уже корона там!

— Ну, а как иначе, Миш? Ты этого заслуживаешь!

— Не, ну про ту корону, про которую ты говоришь… Я надеюсь, что у меня ее никогда не будет. В будущем надо будет начинать все с чистого листа. И я этому, наоборот, только рад. У меня открываются новые двери, новые возможности. Я хочу делать что-то новое, и, наоборот, мне кажется, это очень восполнит меня и придаст энергии.

— То есть у тебя не было такого [вопроса]: «Я воплотил свою мечту в жизнь, и что теперь? Куда дальше?».

— Я прошел какой-то этап в своей жизни — пятилетний, наверное, потому что я очень много работал. И за это время были и какие-то падения, поражения, травмы, победы и все остальное.

Но вообще в целом я весь сезон хотел просто выступить на Олимпийских играх и, наверное, какой-то определенный этап в своей жизни в профессиональной карьере завершить. То есть закрыть книжку и открыть новую. И начать все с чистого листа уже с новым опытом, с новыми возможностями, с новой энергией и уже двигаться дальше, — ответил Шайдоров.