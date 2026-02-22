Российские атлеты приняли участие в параде спортсменов на закрытии Олимпиады-2026

На Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо выступили 13 россиян в нейтральном статусе: Савелий Коростелев, Дарья Непряева (лыжные гонки), Аделия Петросян, Петр Гуменник (фигурное катание), Семен Ефимов, Юлия Плешкова (горные лыжи), Анастасия Семенова, Ксения Коржова (коньки), Алена Крылова, Иван Посашков (шорт-трек), Дарья Олесик, Павел Репилов (санный спорт), Никита Филиппов (ски-альпинизм).
Медаль завоевал только Филиппов — он стал серебряным призером в спринте.
Церемония закрытия зимних Игр-2026 проходит в Вероне. Ее транслирует Okko.
Чему эта Олимпиада научила Россию.
