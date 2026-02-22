Ричмонд
Российские атлеты приняли участие в параде спортсменов на закрытии Олимпиады-2026

Российские спортсмены прошли по арене в рамках парада на церемонии закрытия Олимпиады-2026.

Источник: Спортс"

На Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо выступили 13 россиян в нейтральном статусе: Савелий Коростелев, Дарья Непряева (лыжные гонки), Аделия Петросян, Петр Гуменник (фигурное катание), Семен Ефимов, Юлия Плешкова (горные лыжи), Анастасия Семенова, Ксения Коржова (коньки), Алена Крылова, Иван Посашков (шорт-трек), Дарья Олесик, Павел Репилов (санный спорт), Никита Филиппов (ски-альпинизм).

Медаль завоевал только Филиппов — он стал серебряным призером в спринте.

Церемония закрытия зимних Игр-2026 проходит в Вероне. Ее транслирует Okko.

Чему эта Олимпиада научила Россию.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше