Казахстан завершил зимнюю Олимпиаду с одной золотой медалью

В Италии состоялась церемония закрытия Игр.

Источник: Reuters

АСТАНА, 23 фев — Sputnik. В итальянской Вероне прошла торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских зимних игр Милан‑Кортина‑2026.

Сборная Казахстана завершила выступление на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии с одной золотой медалью.

Флаг Казахстана пронес Михаил Шайдоров, завоевавший в Италии единственную золотую медаль для страны. Также он стал лучшим в фигурном катании.

И впервые Михаил поднялся на первую ступень олимпийского пьедестала в этом виде спорта. До этого лучшим результатом было третье место, которое занял Денис Тен на ОИ-2014 в Сочи.

«Также сборная Казахстана впервые после 1994 года отметилась на Олимпиаде золотой медалью, что делает нынешний итог вторым лучшим в истории выступлений на Играх», — отметили в Национальном олимпийском комитете.

Единственными казахстанцами, кто за весь период независимости сумел выиграть Олимпиаду, являются лыжник Владимир Смирнов и фигурист Михаил Шайдоров.

В целом, сборную Казахстана представили 36 спортсменов, выступивших в десяти видах спорта. В медальном зачете республика расположилась на 19-м месте.

В рамках церемонии закрытия состоялся парад атлетов, которые торжественно вошли в амфитеатр, символически объединяясь после завершения соревнований.

Музыкальные и танцевальные номера сопровождались световыми эффектами и использованием исторических тоннелей амфитеатра, откуда появлялись артисты, создавая эффект оживающего памятника истории.

По традиции в завершении основной части церемонии был спущен олимпийский флаг, после чего состоялась его передача организаторам следующих зимних Олимпийских игр — Франции. В этой стране пройдут ОИ в 2030 году.