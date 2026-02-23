Казахстан завершил зимнюю Олимпиаду с одной золотой медалью

АСТАНА, 23 фев — Sputnik. В итальянской Вероне прошла торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских зимних игр Милан‑Кортина‑2026.
Сборная Казахстана завершила выступление на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии с одной золотой медалью.
Флаг Казахстана пронес Михаил Шайдоров, завоевавший в Италии единственную золотую медаль для страны. Также он стал лучшим в фигурном катании.
И впервые Михаил поднялся на первую ступень олимпийского пьедестала в этом виде спорта. До этого лучшим результатом было третье место, которое занял Денис Тен на ОИ-2014 в Сочи.
«Также сборная Казахстана впервые после 1994 года отметилась на Олимпиаде золотой медалью, что делает нынешний итог вторым лучшим в истории выступлений на Играх», — отметили в Национальном олимпийском комитете.
Единственными казахстанцами, кто за весь период независимости сумел выиграть Олимпиаду, являются лыжник Владимир Смирнов и фигурист Михаил Шайдоров.
В целом, сборную Казахстана представили 36 спортсменов, выступивших в десяти видах спорта. В медальном зачете республика расположилась на 19-м месте.
В рамках церемонии закрытия состоялся парад атлетов, которые торжественно вошли в амфитеатр, символически объединяясь после завершения соревнований.
Музыкальные и танцевальные номера сопровождались световыми эффектами и использованием исторических тоннелей амфитеатра, откуда появлялись артисты, создавая эффект оживающего памятника истории.
По традиции в завершении основной части церемонии был спущен олимпийский флаг, после чего состоялась его передача организаторам следующих зимних Олимпийских игр — Франции. В этой стране пройдут ОИ в 2030 году.