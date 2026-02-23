Тарасова: «У России на ОИ не одна медаль, а две, Гуменника просто обокрали!»

«Все наши спортсмены, кому удалось выступить, — молодцы. Для российских атлетов это не был праздник спорта. Невозможно праздновать, когда все вот так. И очень обидно за талантливых спортсменов, которым не дали возможности себя показать.
Единственная медаль? У нас она не одна, а их две! Потому что Петю Гуменника просто обокрали. Просто взяли и украли медаль. Сначала его прибили, а потом обокрали», — сказала Тарасова «Совспорту».
Напомним, Гуменник занял шестое место в мужском одиночном турнире по фигурному катанию.
Единственным призером среди россиян на Играх-2026 стал ски-альпинист Никита Филиппов.
