Тарасова: «У России на ОИ не одна медаль, а две, Гуменника просто обокрали!»

«Все наши спортсмены, кому удалось выступить, — молодцы. Для российских атлетов это не был праздник спорта. Невозможно праздновать, когда все вот так. И очень обидно за талантливых спортсменов, которым не дали возможности себя показать.



Единственная медаль? У нас она не одна, а их две! Потому что Петю Гуменника просто обокрали. Просто взяли и украли медаль. Сначала его прибили, а потом обокрали», — сказала Тарасова «Совспорту».