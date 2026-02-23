Вашингтон
Глейхенгауз — об Олимпиаде-2026: «Чувствовал себя немного лишним и не в своей тарелке»

Даниил Глейхенгауз, тренер российской фигуристки Аделии Петросян, поделился эмоциями после завершения Олимпиады-2026.

Источник: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

«Олимпиада — это всегда праздник спорта и в этот раз тоже так было, но я чувствовал себя немного лишним и не в своей тарелке. Того единения, большой нашей дружной команды мне не хватало. При этом все были доброжелательны и любезны. Как-то грустно было прощаться с другими спортсменами и тренерами, которые тебе говорят: “До встречи на Чемпионате мира”, а ты такой: “Нет, мой друг, нет”.

Хочется уже, чтобы эти 4 года закончились Чемпионатом мира, и следующий олимпийский цикл мы прошли, выступая на всех международных соревнованиях! Спасибо и всем добра!" — написал Глейхенгауз в своем Telegram-канале.

Петросян заняла шестое место в личном турнире на Олимпиаде-2026, она набрала 214,53 балла за короткую и произвольную программы.

