Глейхенгауз — об Олимпиаде-2026: «Чувствовал себя немного лишним и не в своей тарелке»

«Олимпиада — это всегда праздник спорта и в этот раз тоже так было, но я чувствовал себя немного лишним и не в своей тарелке. Того единения, большой нашей дружной команды мне не хватало. При этом все были доброжелательны и любезны. Как-то грустно было прощаться с другими спортсменами и тренерами, которые тебе говорят: “До встречи на Чемпионате мира”, а ты такой: “Нет, мой друг, нет”.