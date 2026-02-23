Авербух: «Для российского спорта поездка на эту Олимпиаду была очень важна. Мы увидели, над чем надо работать»

На ОИ в Милане и Кортина-д’Ампеццо были допущены 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, ставшим серебряным призером в спринте.
"Главный итог этой Олимпиады — что наши ребята выступали. Это было такое знаковое выступление с точки зрения возвращения всех наших ребят на международную арену. Мы показали свои сильные стороны, увидели, над чем надо работать. Очень показательно, что несмотря на несправедливое отстранение, нам удалось остаться в обойме топовой мировой элиты.
Во многом это заслуга федераций и тренеров, которые находили новую мотивацию для ребят. Думаю, общее настроение после Олимпиады позитивное. Оценил бы Олимпийские игры для нас на 4 из 5 баллов.
Может ли эта Олимпиада поспособствовать нашему возвращению? Мы понимаем, что во многом решает политика. Это не вопросы спорта. Думаю, для многих из тех, кто принимает решение, это выступление, и то, как достойно и благородно вели себя наши ребята на протяжении всего турнира, камешек в плюс нашему возвращению.
Рассуждать о том, был ли смысл ехать на Олимпиаду, могут только люди далекие для спорта и диванные обыватели. Спортсмен тренируется, чтобы выступать на главном и сильнейшем уровне. Ребята должны были ехать на Олимпиаду и соревноваться. Они показали все, что могли. Спорт тем и отличается от всего остального, что не всегда выигрывают.
Для российского спорта и для наших ребят поездка на эту Олимпиаду была очень важна", — сказал Авербух в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.