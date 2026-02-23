Авербух: «Для российского спорта поездка на эту Олимпиаду была очень важна. Мы увидели, над чем надо работать»

Рассуждать о том, был ли смысл ехать на Олимпиаду, могут только люди далекие для спорта и диванные обыватели. Спортсмен тренируется, чтобы выступать на главном и сильнейшем уровне. Ребята должны были ехать на Олимпиаду и соревноваться. Они показали все, что могли. Спорт тем и отличается от всего остального, что не всегда выигрывают.