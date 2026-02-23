Алина Загитова: «8 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь — я выиграла Олимпиаду. Это был незабываемый день»

"8 лет назад, 23 февраля, произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь — я выиграла Олимпийские игры. Это был незабываемый день, полный эмоций, радости и веры.
Хочу сказать огромное спасибо моей семье — за поддержку, любовь и терпение, за то, что всегда верили в меня. Спасибо моим тренерам — за огромный труд, за бесконечное терпение и за то, что научили бороться до конца.
Спасибо моей стране — за возможность представлять Россию на такой высокой арене. И отдельное спасибо моим болельщикам — вы были со мной во всех моментах: и в радости, и в трудные времена. Ваша поддержка вдохновляет и помогает двигаться вперед. Эти воспоминания остаются в сердце навсегда", — написала Загитова.
Грустно, когда кумиры, за которых мы болели, разрушают свою репутацию.