Багаж Петросян был утерян при возвращении в Москву

Багаж российской фигуристки Аделии Петросян, участвовавшей в зимних Олимпийских играх-2026 в Италии, не доставили в Москву, — сообщает «СЭ» с места событий.
18-летняя Петросян выступала на Играх-2026 в нейтральном статусе в одиночном катании. Она заняла шестое место по сумме короткой и произвольной программ. Победила американка Алиса Лю, второе и третье места заняли японки Каори Сакамото и Ами Накаи.
