Петросян — о выступлении на Гран-при России: «Не знаю»

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что пока не знает, будет ли выступать на финале Гран-при России после возвращения с зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.
— Поделитесь эмоциями?
— Четыре утра, у нас проблемы с багажом.
— Будете выступать на финале Гран-при?
— Не знаю.
Петросян 18 лет. Она заняла шестое место в турнире фигуристок на Играх-2026. Финал Гран-при России пройдет в Челябинске 7−8 марта.
Фото Артем Бухаев, «СЭ».
Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.Читать дальше