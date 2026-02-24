Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петросян — о выступлении на Гран-при России: «Не знаю»

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что пока не знает, будет ли выступать на финале Гран-при России после возвращения с зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

Источник: Спорт-Экспресс

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что пока не знает, будет ли выступать на финале Гран-при России после возвращения с зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

— Поделитесь эмоциями?

— Четыре утра, у нас проблемы с багажом.

— Будете выступать на финале Гран-при?

— Не знаю.

Петросян 18 лет. Она заняла шестое место в турнире фигуристок на Играх-2026. Финал Гран-при России пройдет в Челябинске 7−8 марта.

Фото Артем Бухаев, «СЭ».

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше