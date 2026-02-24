Ричмонд
Фигурист Малинин назвал страну мечты

Фигурист Илья Малинин, выигравший Олимпийские игры 2026 года в командном турнире в составе национальной сборной США, признался, что хотел бы посетить Казахстан. Об этом сообщает Sports.kz.

Источник: Reuters

«Я бы очень хотел посетить Казахстан. Я слышал много хорошего об этой стране. Было бы здорово поехать туда с Шайдоровым или другими спортсменами из Казахстана. Я думаю, это была бы отличная поездка», — заявил Малинин.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла), российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестой позиции.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

