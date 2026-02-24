Самоделкина — о выступлении на Олимпиаде: «За этим стоят годы работы, слезы, травмы и переезды»

«Олимпийские игры 2026. Сейчас я понимаю, что шла к ним всю свою жизнь. Не один сезон. Не один старт. А каждый день — шаг за шагом, с самого детства. За этим моментом стоят годы огромной работы: бесконечные тренировки, слезы и улыбки, сомнения и победы, травмы и возвращения, переезды и новые возможности. Это — моя история. И она привела меня туда, где я сейчас», — написала Самоделкина.