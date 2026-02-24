Самоделкина — о выступлении на Олимпиаде: «За этим стоят годы работы, слезы, травмы и переезды»

На Играх-2026 в Милане 19-летняя спортсменка заняла 10-е место в женском одиночном катании.
«Олимпийские игры 2026. Сейчас я понимаю, что шла к ним всю свою жизнь. Не один сезон. Не один старт. А каждый день — шаг за шагом, с самого детства. За этим моментом стоят годы огромной работы: бесконечные тренировки, слезы и улыбки, сомнения и победы, травмы и возвращения, переезды и новые возможности. Это — моя история. И она привела меня туда, где я сейчас», — написала Самоделкина.
Фигуристка отметила, что для нее большая честь и ответственность представлять Казахстан на международной арене и поблагодарила болельщиков за поддержку.
«В меня верят. Меня поддерживает целая страна. Я знаю, как бились ваши сердца, когда я катала. Я чувствовала вашу поддержку. Ваши сообщения, флаги, ваши слова — это энергия, которая всегда со мной. Я помню себя маленькой фигуристкой, которая верила, что однажды окажется здесь. Сегодня я могу сказать ей: у нас получилось. И я горжусь этим», — добавила она.
Самоделкина сменила спортивное гражданство с российского на казахстанское летом 2023 года. Ее первым тренером является Лилия Биктагирова, сейчас фигуристка тренируется под руководством Рафаэля Арутюняна.