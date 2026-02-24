Тарасова объяснила, почему Тутберидзе еще не достигла ее уровня

"Величина тренера измеряется медалями, которые завоевывают его ученики на мировой арене. У Этери Георгиевны Тутберидзе были золотые медали: в 2018 году — Алина Загитова, в 2022-м — Анна Щербакова. Наверное, если считать по этому критерию, то можно назвать ее великим тренером.