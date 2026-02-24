Ричмонд
«Абсолютно заслуженно»: в России оценили победу американки Лью на ОИ-2026

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что американская фигуристка Алиса Лью победила на зимних Олимпийских играх — 2026 абсолютно заслуженно. Его слова приводит «Советский спорт».

Источник: Reuters

«Алиса Лью честно выиграла, она каталась чище других. Она сделала все и удовлетворяет критериям. Поэтому объективность этого результата не вызывает сомнений! Может быть, хотелось бы чего-то более яркого. Отсюда и идут эти мнения…» — заявил он.

Спортсменка из США набрала 226,79 балла по сумме короткой (76,59 балла) и произвольной (150,20) программ. Серебряную медаль взяла фигуристка из Японии Каори Сакамото с результатом 224,90 (77,23 и 147,67). Бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи с суммой 219,16 (78,71 и 140,45).

Российская фигуристка Аделия Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестой позиции. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 214,53 балла (72,89 и 141,64). Она стала единственной фигуристкой, которая пошла на четверной прыжок, однако не сумела с ним справиться и допустила падение.

