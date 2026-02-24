Ричмонд
Татьяна Тарасова: «Чтобы Тутберидзе достичь моего уровня, ей необходимы еще медали Олимпиад»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Этери Тутберидзе еще не превзошла ее по достижениям.

Источник: Спортс"

"Величина тренера измеряется медалями, которые занимают его ученики на мировой арене. У Этери Георгиевны Тутберидзе были золотые медали: в 2018 году — Алина Загитова, в 2022-м — Анна Щербакова. Наверное, если считать по этому критерию, то можно назвать ее великим тренером.

Я отработала семь Олимпиад, и на каждой у меня были призеры и чемпионы. Чтобы Тутберидзе достичь моего уровня, ей необходимы еще медали Олимпиад", — сказала Тарасова.

Сегодня Тутберидзе исполнилось 52 года.

