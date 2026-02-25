Ричмонд
Туктамышева — об Алисе Лю: «Это феномен. Я сама, когда была в спорте хотела достичь этого»

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева в эфире Okko высказалась об олимпийском чемпионке Игр-2026 в Италии американке Алисе Лю.

Лю выиграла золотую медаль, не исполнив ни одного элемента ультра-си. Она набрала в сумме за два проката 226,79 балла.

«Это явление. Я сама, когда была в спорте хотела достичь того, чего достигла Алиса Лю. Не в плане медалей, а в плане жизненной позиции, как нужно относиться к спорту. Не фигурное катание — все, и без него я — никто, а я люблю свою жизнь, но внедрю в нее фигурное катание. Не буду делать так, что только от этого зависит мое настроение и существование. Почему она становится так популярна? Люди чувствуют, насколько она свободна. Эта свобода тебя завораживает. И эти волосы. Алиса Лю нужна фигурному катанию, чтобы показать, что другой подход имеет место быть. С ним даже можно побеждать. Все старты, которые она выигрывала, потому что шла не на медаль, а выходила и получала удовольствие».