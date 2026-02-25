Щербакова подвела итоги турнира одиночников на Играх в Милане: «Порой настрой и нервы решают больше»

«Это спорт. И фигурное катание — такой вид спорта, где порой настрой и нервы решают даже больше. Я всегда говорю, что то, что ты умеешь технически, — это не процент успеха, это просто твоя база, на которой будет основываться результат. А в момент, когда ты выходишь на лед, 90% будет зависеть от твоего внутреннего настроя, от готовности, от каких-либо отвлекающих факторов и от того, как ты сам с ними справишься. У каждого факторы разные и разный уровень давления. Олимпийские игры — тот момент, когда все накаляется до самых высоких уровней», — сказала Щербакова ТАСС.