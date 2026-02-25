Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Щербакова подвела итоги турнира одиночников на Играх в Милане: «Порой настрой и нервы решают больше»

Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова прокомментировала результаты турнира одиночников на Олимпиаде в Италии.

Источник: ТАСС

Американский фигурист Илья Малинин, ехавший в Милан фаворитом, стал лишь восьмым. Олимпийским чемпионом стал Михаил Шайдоров из Казахстана.

«Это спорт. И фигурное катание — такой вид спорта, где порой настрой и нервы решают даже больше. Я всегда говорю, что то, что ты умеешь технически, — это не процент успеха, это просто твоя база, на которой будет основываться результат. А в момент, когда ты выходишь на лед, 90% будет зависеть от твоего внутреннего настроя, от готовности, от каких-либо отвлекающих факторов и от того, как ты сам с ними справишься. У каждого факторы разные и разный уровень давления. Олимпийские игры — тот момент, когда все накаляется до самых высоких уровней», — сказала Щербакова ТАСС.

На Играх в Милане выступили российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

«Я, в принципе, являюсь человеком, который включается в то, что происходит на льду, и сопереживает ребятам, безусловно, поэтому, конечно, с трибун это было максимально волнительно», — добавила Щербакова.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше