Роднина дала четкий ответ, почему она вернулась из Америки в Россию

Напомним, что в прошлом Роднина 13 лет прожила в США (1990−2002, работала тренером международного центра фигурного катания), где в настоящее время живет ее 40-летняя дочь Алена Миньковская, у которой американское гражданство.
Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым дала четкий ответ, почему она вернулась из Америки в Россию. Трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что вернулась, потому что Россия — это ее страна и дом.
— Я в 2000-х годах никак не могла объяснить народу, чего это я вдруг вернулась из Америки.
— Есть ощущение, что многие до сих пор вас за это возвращение критикуют, не понимая, как так вышло.
— За то, что уехала — критикуют. Но я же уехала не сама по себе, как большинство людей. Я ехала по контракту, который был официально заключен с государственными структурами нашей страны. Это не так, что просто взять визу, уехать и начать работать, как большинство из наших людей оставалось.
Думаю, в те годы у нас не со всеми и очень мало с кем другие страны хотели подписать контракт, а тем более, еще и не отпускали. Система-то была совершенно другая, а не как сейчас, когда можешь оформить загранпаспорт, пойти сделать визу и поехать. А в то время даже загранпаспорт не все получали.
— Вы сказали, что в 2000-е не удавалось объяснить людям, почему вы вернулись.
— Не понимали, потому что все хотели уехать, а тут — взяла и вернулась, когда у нее там все хорошо и замечательно. Кто-то обсуждал, но в основном не понимали, а кто-то даже завидовал. Но я понимала, зачем и для чего я возвращаюсь, почему прекращаю работать там, где, как всем казалось, все замечательно.
— И какая у вас была цель возвращения?
— Я вернулась, потому что Россия — моя страна, мой дом.
— Удалось ли вам сделать так, что люди это поняли?
— Я не должна оправдываться, принимая свои решения. Это был не мимолетный каприз, а продуманное решение и действие. Кому и чего я должна доказывать? Это моя жизнь. Переживания по поводу слов про меня? Говорят и говорят. Обо мне говорят, начиная с моих 18 лет, а мне сейчас 76 лет. Я что, все эти годы должна переживать? Тогда и жизни не хватит.