Роднина дала четкий ответ, почему она вернулась из Америки в Россию

Думаю, в те годы у нас не со всеми и очень мало с кем другие страны хотели подписать контракт, а тем более, еще и не отпускали. Система-то была совершенно другая, а не как сейчас, когда можешь оформить загранпаспорт, пойти сделать визу и поехать. А в то время даже загранпаспорт не все получали.