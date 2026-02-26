Журова призвала лишить Эстонию юниорского чемпионата мира по фигурному катанию

«Всем международным федерациям надо принять регламент, что если происходят подобные ситуации, страна лишается права проведения соревнования. Абсурд в том, что человек выступает за США. Думаю, американцы устроят им взбучку», — сказала Журова.
Также Журова призвала к тому, чтобы «менять эту норму». «Сегодня нельзя с российским паспортом, завтра с другим», — заявила депутат.
18-летний Желтышев начал выступать за США в текущем сезоне. Спортсмена не пустили в Эстонию из-за наличия у него российского паспорта.
Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Эстонии с 4 по 7 марта. Соревнования состоятся в столице страны Таллине.