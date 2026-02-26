«Думаю, американцы устроят им взбучку». Журова о том, что Эстония запретила въезд фигуристу Желтышеву на юниорский ЧМ

Ранее Эстония запретила въезд в страну фигуристу Марку Желтышеву, выступающему за США. Сообщалось, что одной из причин стало наличие у него российского паспорта.
В Таллине с 4 по 7 марта пройдет юниорский чемпионат мира.
"Всем международным федерациям надо принять регламент, что если происходят подобные ситуации, страна лишается права проведения соревнования. Надо менять эту норму, иначе все будет только усугубляться: сегодня нельзя с российским паспортом, завтра с другим.
Причем здесь абсурд в том, что человек выступает за США. Думаю, американцы устроят им по этому поводу взбучку", — сказала Журова.
Желтышев выступает за США в танцах на льду вместе с Джейн Кэлхун.
Эстония потеряла ЧЕ по фехтованию, потому что не пускала наших. Прецедент!