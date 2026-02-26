Ричмонд
«Думаю, американцы устроят им взбучку». Журова о том, что Эстония запретила въезд фигуристу Желтышеву на юниорский ЧМ

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова призвала лишать страны права проведения соревнований в случае недопуска спортсменов.

Источник: Спортс

Ранее Эстония запретила въезд в страну фигуристу Марку Желтышеву, выступающему за США. Сообщалось, что одной из причин стало наличие у него российского паспорта.

В Таллине с 4 по 7 марта пройдет юниорский чемпионат мира.

"Всем международным федерациям надо принять регламент, что если происходят подобные ситуации, страна лишается права проведения соревнования. Надо менять эту норму, иначе все будет только усугубляться: сегодня нельзя с российским паспортом, завтра с другим.

Причем здесь абсурд в том, что человек выступает за США. Думаю, американцы устроят им по этому поводу взбучку", — сказала Журова.

Желтышев выступает за США в танцах на льду вместе с Джейн Кэлхун.

Эстония потеряла ЧЕ по фехтованию, потому что не пускала наших. Прецедент!