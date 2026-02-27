«Без разницы, что мы в России выиграли три раза»

— Мы видим, что пока еще ничего не изменилось. Мы как были отстранены, так и остаемся. То, что МОК дал рекомендации всем федерациям по допуску россиян, пока не дает эффект в случае с ISU. Посмотрим, что будет у них, когда состоится совет ISU после сезона. Если там будут какие-то изменения, тогда мы об этом точно узнаем. И это будет в позитивную сторону. Если опять ничего не поменяется, то и не будет никаких причин для оптимизма.