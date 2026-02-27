Глейхенгауз — об Олимпиаде-2026: «Не наш праздник, мы — немного лишние»

— У меня сложилось интересное ощущение. Любая Олимпиада — это всегда праздник, эти Игры — не исключение. Просто праздник не наш. Мы здесь немного лишние, то есть нет такого ощущения, как это всегда было, что мы команда. Понятное дело, что на всех прошлых Олимпиадах, куда я ездил, мы были без флага и гимна, но глобально было все равно по-другому. Мы были большой командой все вместе. Не было каких-то запретов или такого, что нас не было четыре года и вот мы первый раз приехали сразу же на Олимпийские игры.