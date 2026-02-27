Ричмонд
Глейхенгауз — об Олимпиаде-2026: «Не наш праздник, мы — немного лишние»

Российский тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз поделился впечатлениями от участия в Зимней Олимпиаде-2026 в Италии.

Источник: Getty Images

На ОИ-2026 ученица Глейхенгауза, российская фигуристка Аделия Петросян, заняла 6-е место в соревнованиях девушек-одиночниц.

— Как вообще атмосфера в Милане? За эти дни вы успели почувствовать олимпийский дух?

— У меня сложилось интересное ощущение. Любая Олимпиада — это всегда праздник, эти Игры — не исключение. Просто праздник не наш. Мы здесь немного лишние, то есть нет такого ощущения, как это всегда было, что мы команда. Понятное дело, что на всех прошлых Олимпиадах, куда я ездил, мы были без флага и гимна, но глобально было все равно по-другому. Мы были большой командой все вместе. Не было каких-то запретов или такого, что нас не было четыре года и вот мы первый раз приехали сразу же на Олимпийские игры.

В целом все классно. И ощущение праздника, и трибуны полные, и люди поддерживают — все это есть. Просто мое внутреннее ощущение такое, что мы были здесь, как в гостях, так скажем, — заявил Глейхенгауз в интервью корреспонденту Sport24 Константину Лесику.

